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29 сентября, 19:53

Госдума одобрила закон о праве врачей скорой помогать пациентам без их согласия

фото ЗакС политика Госдума одобрила закон о праве врачей скорой помогать пациентам без их согласия

Депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект, позволяющий медработникам скорой помощи принимать решение об оказании экстренной помощи без согласия пациента или его представителей, передает ТАСС.

Инициаторы законопроекта предлагают разрешить медику скорой, назначенному старшим, принимать решение о помощи пациенту без согласия последнего, если он не способен выражать свою волю. То же самое должно коснуться и оказания скорой специализированной медицинской помощи вне медучреждения. За пациентом и его представителями останется право отказываться от медицинского вмешательства при оформлении соответственного письменного документа.

Законопроект внесла на рассмотрение Госдумы группа депутатов и сенаторов, в том числе глава комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов. Пока, по закону, гражданин или его законный представитель должны дать согласие на медицинское вмешательство. Авторы законопроекта указали, что любое действие врачей можно считать медицинским вмешательством, в том числе – опрос, осмотр, инъекцию и т.д.

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