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29 сентября, 20:25

Путин выразил обеспокоенность военным конфликтом в Нагорном Карабахе

фото ЗакС политика Путин выразил обеспокоенность военным конфликтом в Нагорном Карабахе

Президент Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Армении Николом Пашиняном выразил озабоченность в связи с боевыми действиями в Нагорном Карабахе, сообщили в пресс-службе Кремля.

Разговор состоялся по инициативе армянской стороны. По словам представителей Кремля, лидеры двух стран обсудили ситуацию в зоне нагорно-карабахского конфликта.

"Владимир Путин выразил серьёзную озабоченность в связи с продолжающимися боевыми действиями. Акцентирована настоятельная необходимость прекращения противоборствующими сторонами огня и принятия мер в целях деэскалации кризиса", - заявили в Кремле.

27 сентября обострился конфликт в Нагорном Карабахе: Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военного конфликта после обстрела. В странах введено военное положение.  

Конфликт вокруг Нагорного Карабаха тянется с конца 1980-х годов: тогда Нагорно-Карабахская автономная область, населенная преимущественно армянами, объявила о выходе с Азербайджанской ССР. В результате военных действий 1992-1994 годов Азербайджан потерял контроль над Карабахом и несколькими прилегающими районами. Нагорный Карабах объявил о своей независимости, но остается непризнанной республикой.

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