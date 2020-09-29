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29 сентября, 20:58

Минздрав хочет обязать чиновников и правоохранителей прививаться от гриппа

фото ЗакС политика Минздрав хочет обязать чиновников и правоохранителей прививаться от гриппа

Минздрав предлагает обязать прививаться от гриппа чиновников, сотрудников правоохранительных органов, вахтовиков, соцработников, передает "Интерфакс".

Также эту норму Минздрав хочет распространить на сотрудников коммунальной сферы, сферы предоставления услуг, волонтеров, работников МФЦ, таможенников, пограничников, сотрудников, осуществляющих санитарно-карантинный и ветеринарный контроль на границе России.

Ведомство таким образом надеется не допустить микст-инфекции – одновременного заражения коронавирусом и гриппом. "В целях недопущения массовой заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями необходимо предотвратить в первую очередь, осложнения, связанные с гриппом", - говорится в пояснительной записке. В министерстве ожидают, что эти меры позволят снизить заболеваемость и смертность, в том числе от коронавируса.

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