Муниципалу Галяминой утвердили обвинительное заключение по "дадинской" статье

Столичная прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу муниципального депутата Юлии Галяминой, которая обвиняется в неоднократном нарушении порядка организации или проведения публичных мероприятий (ст. 212.1 УК РФ), оповестила сама муниципал у себя в Telegram-канале.

"Прокуратура утвердила обвинительное заключение по моему уголовному делу. Суд начнётся дней через 10. В свете последних событий, я не исключаю реального срока", - констатировала Галямина.

Прокуратуре, по её словам, хватило всего одного дня на утверждение обвинения.

"Свое дело я считаю политически мотивированным, а единственной его целью - запрет на политическую и профессиональную деятельность. То есть лишить меня депутатского статуса и запретить выдвижение на выборах в ГД", - резюмировала Галямина.

В сентябре московскому муниципалу предъявили окончательное обвинение по "дадинской" ст. 212.1 УК РФ (Неоднократное нарушение правил проведения митингов). Ее обвиняют в призывах к участию в несанкционированной акции против поправок в Конституцию, которая прошла 1 августа.

Напомним, что статья, по которой привлекли к уголовной ответственности Галямину, неоднократно подвергалась критике со стороны таких институций, как, в частности, президентский Совет по правам человека и Конституционный суд. Несмотря даже на публичную критику Владимиром Путиным приговора активисту Константину Котову, ставшему вторым в истории осужденным по "дадинской" статье, последний до сих пор находится в местах лишения свободы.