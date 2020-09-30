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9:50

На дистанционное обучение отправили ещё три класса в Петербурге

фото ЗакС политика На дистанционное обучение отправили ещё три класса в Петербурге

Ещё три класса из разных городских школ отправились на удалёнку из-за COVID-19 и обострения сезонных заболеваний, информирует "Петербургский дневник", ссылаясь на данные комитета по образованию.

Таким образом, сейчас на карантине находится 37 классов в 14 образовательных учреждениях города, а также один детский сад.

Днём ранее столичный мэр Сергей Собянин издал указ о предоставлении учащимся отдыха от занятий в период с 5 по 18 октября в качестве одной из мер по борьбе с распространением коронавируса: в Москве уже не первый день подряд фиксируют свыше 2 тысяч новых случаев заболевания.

В свою очередь в Смольном заявили, что школьные каникулы перенесены не будут и пройдут планово.

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