Никешин обратился к Беглову по вопросу школы без тротуаров

Законодательное собрание Петербурга 29 сентября утвердило депутатский запрос единоросса Сергея Никешина к губернатору Александру Беглову. Парламентарий обратился по вопросу школы № 414 в Красносельском районе, на путях к которой нет и пока не планируется строительство тротуаров.

Образовательное учреждение 1 сентября открылось после реконструкции и дети вынуждены ходить по проезжей части, написал Никешин.

"Согласно информации, представленной на сайте Комитета по строительству, данный объект находился у Вас на контроле. 22 июля 2020 года Вы лично проверяли, как ведутся завершающие работы по реконструкции", - говорится в запросе Беглову.

Никешин спросил у главы города, кто будет нести ответственности, если по пути в школу ребенок попадет под машину, и когда планируется устранить нарушения и организовать тротуары.

Сергей Еремеев

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.