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Муниципал

10:25

МО "Южно-Приморский" внесёт в ЗакС законопроект о снижении муниципального фильтра

фото ЗакС политика МО "Южно-Приморский" внесёт в ЗакС законопроект о снижении муниципального фильтра

Муниципальный совет МО "Южно-Приморский" на состоявшемся 29 сентября заседании принял решение выступить с законодательными инициатива и о снижении мунфильтра и обязательных видеотрансляциях заседаний местных советов, сообщил ЗАКС.Ру депутат-самовыдвиженец Валерий Веремейчик. Инициаторами были он сам, а также депутаты Александр Часнык и Александр Кузнецов. 

Муниципалы предложили уменьшить количество подписей мундепов, необходимых для регистрации кандидатом в губернаторы с 10% до 6% от общего числа депутатов местных советов Петербурга. Федеральный закон это позволяет. Ранее с аналогичными инициативами в ЗакС обратились ещё несколько муниципалитетов, однако на пленарное заседание вопрос так и не был внесен. Парламентская комиссия по устройству государственной власти рассмотрела проект закона, внесённый МО "Смольнинское", и не одобрила его. 

- Мы призываем другие муниципалитет последовать нашему примеру, может быть тогда эта законодательная инициатива продвинется дальше, - прокомментировал Веремейчик. 

Также совет решил внести проект закона, по которому муниципальные советы Петербурга будут обязаны вести в интернете видеотрансляции своих заседаний. Ранее с этой инициативой выступили ещё нескольких местных советов, первым - МО 72. По словам Веремейчика, этот вопрос вызвал среди муниципалов "Южно-Приморского" больше споров, чем проект решения о снижении мунфильтра.

Сергей Еремеев

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