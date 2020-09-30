Главе КТР в ЗакСе пожелали войти в историю "с чем-нибудь хорошим"

Председатель комитета территориального развития Петербурга Андрей Чапуров 30 сентября отвечал на вопросы депутатов Заксобрания.

Единоросс Сергей Никешин спросил о ситуации в муниципалитетах "Ульянка" и "Литейный округ", которые, по его словам, уже длительное время не могут собрать заседания, и сейчас будущее местных советов решается в судах. Чапуров ответил, что нужно дождаться решений судов.

- В будущем такие вопросы нужно решать сообща. Только сообща мы сможем разрулить эту ситуацию, - заметил глава КТР.

Депутат Сергей Купченко спросил об отношении комитета к конфликту в МО "Светлановское", где 12 местных депутатов летом направили коллективное обращение к губернатору с просьбой инициировать отставку главы.

- Сегодня я вряд ли прокомментирую этот вопрос, - сказал Чапуров.

Надежда Тихонова поинтересовалась отношением председателя КТР к законопроекту "Справедливой России" о передаче дорог местного значения муниципалитетам. Она отметила, что это очень важно для поселковых муниципальных образований. Чапуров ответил, что для начала ему надо почитать документ. Он отметил, что, судя по сказанному Тихоновой, инициатива у фракции СР хорошая.

- Но сейчас я бы побоялся давать комментарии, - добавил Чапуров.

Единоросс Юрий Гладунов решил вопрос не задавать. Вместо этого он озвучил свое пожелание. По словам Гладунова, его предшественники уже вошли в историю, Нина Шубина как "мать муниципалитетов", Игорь Князев как "человек, плетущий интриги", а Александр Бельский как "великий могучий". Депутат пожелал новому главе КТР войти в историю с чем-нибудь хорошим.

- В историю нужно входить, но нельзя вляпаться, - добавил спикер ЗакСа Вячеслав Макаров.

Беспартийный депутат Максим Резник поинтересовался у Макарова, зачем вообще понадобилось выступление председателя КТР.

- Мы не услышали ни одного содержательного ответа. Цель была познакомиться? Можно было сделать в другом формате. Зачем тратить время друг друга?

Макаров отвечать не стал.

Напомним, Чапуров возглавил комитет территориального развития в июле 2020 года после того, как предыдущий глава Александр Бельский был повышен до должности вице-губернатора.

Сергей Еремеев

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