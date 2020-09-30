ЦИК выразил недоверие главе Горизбиркома Миненко и предложил комиссии самораспуститься

Центральная избирательная комиссия 30 сентября выразила недоверие председателю Санкт-Петербургской избирательной комиссии Виктору Миненко. Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что Горизбирком "как не делал, так и не делает выводов". Она сообщила, что ранее ЦИК уже неоднократно высказывал претензии к деятельности ГИКа, в частности, по муниципальным выборам 2019 года. Последней каплей стало непроведение дополнительных выборов в Законодательное собрание Петербурга по 21-му округу, заявила Памфилова.

Она напомнила, что довыборы должны были пройти 7 июня 2020 года, но Центризбирком приостановил кампанию из-за коронавируса. Горизбирком должен был позже возобновить выборы и провести голосования со всей страной 13 сентября, заявила глава ЦИК. Она уточнила, что Центризбирком направлял в ГИК письмо с пояснением о том, что довыборы необходимо провести. Однако, Горизбирком голосования не назначил и отменил кампанию 22 сентября.

Кроме этого, Центризбирком уже в третий раз признал работу ГИК неудовлетворительной. Памфилова также предложила членам Санкт-Петербургской избирательной комиссии досрочно сложить с себя полномочия.

- Предлагая это постановление, я полагаю, что будет честно и ответственно со стороны не только председателя комиссии, которому, если поддержат члены избирательной комиссии, выразим недоверие, но и заместителю председателя комиссии, секретарю комиссии, руководящему составу комиссии, но и многим членами комиссии написать заявление по собственному желанию и дать возможность сформировать современную, дееспособную, избирательную комиссию великого города, который это заслуживает, - заявила глава ЦИК.

Коллеги ее поддержали и решили включить это предложение в постановление. Во время обсуждения ситуации Памфилова отметила, что в случае, если члены Горизбиркома не уйдут из комиссии, то у ЦИКа остается возможность подать иск в суд о расформировании СПбИК.

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