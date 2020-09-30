В Кремле пообещали внимательно ознакомиться с делом Юрия Дмитриева

Кремлёвский пресс-секретарь Дмитрий Песков в ходе ежедневного брифинга после соответствующего вопроса "Дождя" сообщил, что в аппарате главы государства более тщательно изучат дело главы карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева.

Историк должен был выйти на свободу уже в ноябре, однако накануне Верховный суд Карелии серьёзно ужесточил ему наказание, прибавив ему 10 лет к уже имеющемуся сроку.

Статья, по которой обвиняют Дмитриева, осталась прежней: ч. 3 и ч. 4 ст. 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера). По остальным статьям, по которым Дмитриева ранее оправдали, дело направлено на пересмотр в горсуд Петрозаводска.

ЗАКС.Ру ранее рассказывал об уголовном преследовании историка.