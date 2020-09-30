Макаров о деле Коваля: Как командир я несу за это ответственность

Председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров 30 сентября прокомментировал ЗАКС.Ру продление ареста депутата "Единой России" Романа Коваля.

- Какое у меня к этому отношение? Сожаление, - заявил спикер ЗакСа. - Коваль был, есть и останется нашим товарищем, сослуживцем. Он был старшим следователем по особым делам, работал в правоохранительных органах.

Рассуждать об обстоятельствах уголовного дела Макаров не стал, сославшись на то, что необходимо дождаться решения суда.

- Мы ответили уже [на адвокатский запрос] и подчеркнули, что сам Коваль поправки не подавал. Это была коллективная поправка, он давал предложение к этой поправке, которая была принята бюджетно-финансовым комитетом. Я же с себя ответственности не снимаю. Всё, что происходит в Законодательном собрании, это моя зона ответственности. Я отвечаю за депутата каждой фракции. Вы знаете, было задержание и осуждение и депутата фракции "Яблоко". Это тоже моя зона ответственности. Как всякий командир, который несет ответственность за свое подразделение, за роту, за полк, за дивизию, за армию, я несу за это ответственность.

Напомним, Коваль с июля находится в СИЗО "Кресты" по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Следствие считает, что он с помощью депутатской поправки способствовал выделению бюджетных средств медицинским организациям города, которые потом заключали госконтракты с фирмами бизнесмена Михаила Лихолетова. Лихолетов, следует из протокола его допороса, делился выручкой с парламентарием. 28 сентября Приморский районный суд продлил арест Коваля до 28 декабря включительно.

Сергей Еремеев

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