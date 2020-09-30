Макаров заявил о готовности ЗакСа принять новые "антиковидные" законы

Председатель Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров 30 сентября в ответ на вопрос журналистов, будет ли городской парламент реагировать на рост количества заражённых коронавирусом, заявил, что при необходимости новые инициативы будут приняты немедленно.

- Если потребуется принятие каких-то нормативно-правовых актов, это будет сделано немедленно, - сообщил спикер ЗакСа на брифинге.

Он также признался, что благодарит бога за то, что инфекция обходит стороной Заксобрание.

- Надо сделать все для того, чтобы сберечь людей. Этим я занимаюсь здесь в Законодательном собрании, - добавил Макаров.

По его словам, коронавирус остаётся проверкой власти на твёрдость и граждан на способность к взаимовыручке.

Сергей Еремеев

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