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13:16

Макаров заявил о готовности ЗакСа принять новые "антиковидные" законы

фото ЗакС политика Макаров заявил о готовности ЗакСа принять новые "антиковидные" законы

Председатель Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров 30 сентября в ответ на вопрос журналистов, будет ли городской парламент реагировать на рост количества заражённых коронавирусом, заявил, что при необходимости новые инициативы будут приняты немедленно. 

- Если потребуется принятие каких-то нормативно-правовых актов, это будет сделано немедленно, - сообщил спикер ЗакСа на брифинге. 

Он также признался, что благодарит бога за то, что инфекция обходит стороной Заксобрание. 

- Надо сделать все для того, чтобы сберечь людей. Этим я занимаюсь здесь в Законодательном собрании, - добавил Макаров. 

По его словам, коронавирус остаётся проверкой власти на твёрдость и граждан на способность к взаимовыручке.

Сергей Еремеев


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