Беликов: У нас все муниципальные образования действующие

Председатель Совета муниципальных образований Петербурга Всеволод Беликов, отвечая 30 сентября на вопросы депутатов ЗакСа, заявил, что в городе нет "не действующих" муниципальных образований.

- Политические истории отдельных муниципалитетов не существенно влияют на работу местных администраций, - отметил руководитель совета МО.

Беликов рассказал депутатам, что нормально работает с главами муниципалитетов вне зависимости от их политических предпочтений.

Он также выразил надежду на то, что муниципальные образования "Гавань" и "Смольнинское", ранее покинувшие вверенный ему Совет, когда-нибудь вернутся обратно. Беликов заверил, что отстаивает интересы всех органов местного самоуправления и не смотрит, входят они в Совет или нет.

Сергей Еремеев