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13:45

Член ГИК Краснянский готов сложить с себя полномочия только по решению суда

фото ЗакС политика Член ГИК Краснянский готов сложить с себя полномочия только по решению суда

Член Санкт-Петербургской избирательной комиссии Дмитрий Краснянский заявил в разговоре с ЗАКС.Ру, что пока не планирует писать заявление об уходе из комиссии. По его мнению, Центральная избирательная комиссия со своим предложением вышла за рамки своих полномочий.

ЦИК выразил недоверие главе СПбИК Виктору Миненко и предложил членам Горизбиркома написать заявление об уходе по собственному желанию. Если этого не произойдет, то Центризбирком может обратиться в суд для расформирования комиссии, отметила глава ЦИК Элла Памфилова.  

Краснянский заявил, что у Центризбиркома по закону нет компетенции выражать недоверие председателю или членам комиссии. Члены избиркомов при собственном желании могут сложить полномочия, но ЦИК не вправе оказывать на них в этом плане какое-либо воздействие, считает член Горизбиркома. 

- На незаконное решение я не собираюсь отвечать какими-то своими действиями. Для меня это решение незаконное, принятое за пределами компетенций ЦИК, - сказал Краснянский.

Он добавил, что Центризбирком может обратиться в суд с требованием расформировать Санкт-Петербургскую избирательную комиссию. Если суд примет решение распустить ГИК, то Краснянский, по его словам, этому решению противиться не будет. 

- Что мешает в суд обратиться? Что воздух сотрясать? Кажется, это было бы логично. Обратились бы в суд, нас бы по суду лишили полномочий, мы бы разошлись по домам, все прекрасно. Решение суда лично я воспринял бы однозначно и обжаловать бы не пошел, если бы оно мне не понравилось, - заявил член ГИК.

Он считает, что для расформирования Горизбиркома нет оснований. По словам Краснянского, возобновлять дополнительные выборы в Законодательное собрание по 21 округу по закону должен был Центризбирком, а не ГИК. 

 


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