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13:52

Петербуржцев будут штрафовать за перегораживание доступа к мусоркам

фото ЗакС политика Петербуржцев будут штрафовать за перегораживание доступа к мусоркам

Законодательное собрание Петербурга 30 сентября приняло в первом чтении законопроект о штрафах автомобилистам, которые, паркуясь, перекрывают подходы к мусорным площадкам.

Инициативу подготовили единороссы Денис Четырбок и Алексей Цивилев. По их мнению, нарушителей необходимо штрафовать на сумму от 3 до 5 тысяч рублей, если это рядовые граждане. Для должностных лиц предусмотрены штрафы от 5 до 40 тысяч рублей, для юридических – от 150 до 500 тысяч рублей.

Депутат от КПРФ Александр Рассудов заявил, что и трехлетнему ребёнку понятно, что нельзя парковаться на газонах и тротуарах, однако городские власти предпринимают недостаточно усилий для развития парковочного пространства. 

- Все развитие парковочного пространства в последние годы проявило себя только скандалами с ГКУ "Центр управления парковками", - отметил Рассудов. 

Беспартийный Максим Резник заметил, что дорожные нормы работают не для всех одинаково. "Хозяева жизни", по его словам, могут позволить себе и ездить и парковаться как хотят. Депутат отметил, что имеет в виду не только больших начальников и государственных деятелей, но и актёра Михаила Боярского, напомнив о скандале с его парковкой на Невском проспекте. 

Против принятия законопроекта были два депутата. 44 человека поддержали инициативу.

Сергей Еремеев


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