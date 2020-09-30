Члены ГИК от "Яблока" и "Справедливой России" прокомментировали предложение Памфиловой сложить полномочия

Член Санкт-Петербургской избирательной комиссии от "Справедливой России" Екатерина Фесик в разговоре с ЗАКС.Ру отметила, что ее в состав избиркома выдвинула партия. Поэтому самостоятельно решение о сложении полномочий принять не получится, пояснила Фесик.

- Бюро и президиум доверили мне представлять интересы партии. Поэтому самостоятельно я принять такое решение в любом случае не смогу. По результатам кампании 2019 года и опроса 2020 года претензий к моей работе со стороны однопартийцев не было, - сообщила представительница эсеров в ГИКе.

Она добавила, что пока не опубликовано постановление Центризбиркома и не ясно, кому именно ЦИК предлагает сложить полномочия. Фесик уточнила, что если она окажется в списке тех, кем недоволен Центризбирком, то она намерена вынести вопрос о сложении ее полномочий на рассмотрение Бюро партии для коллегиального обсуждения.

Член Горизбиркома от "Яблока" Ольга Покровская также напомнила, что ее в состав комиссии предложило бюро партии, которому и принимать решение. Покровская добавила, что даже смена полного состава Санкт-Петербургской избирательной комиссии вряд ли изменит ситуацию. Для этого необходимо менять законодательство о формировании комиссий и политическую систему, считает "яблочница".

- Первый момент - это характер нашей политической системы, которая все хочет централизовать, всем управлять сверху, чтобы при этом сохранялась лояльность власти. Как этого добиться? Только поставить лояльных людей, проверенных. А что такое лояльные люди? Это люди, которые помогут вам провести правильные выборы, - считает Покровская.

Напомним, ранее 30 сентября Центральная избирательная комиссия выразила недоверие главе Горизбиркома Виктору Миненко. Глава ЦИК Элла Памфилова предложила членам ГИК сложить с себя полномочия по собственному желанию.

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