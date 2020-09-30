ЗакС Петербурга одобрил в первом чтении штрафы за неправильную парковку во дворах

В Петербурге начнут штрафовать за перегораживание автомобилями внутриквартальных проездов, пешеходных дорожек и проходов к зданиям.

Соответствующий законопроект городской парламент принял в первом чтении в среду, 30 сентября. Инициативу внес губернатор Александра Беглов.

Предусмотрены штрафы 3-5 тысяч рублей для физических лиц, 5-40 тысяч - для должностных и 150-500 - для юридических.

Законопроектом также предусматриваются аналогичные наказания за парковку на газонах во дворах. Единоросс Михаил Барышников напомнил, что в 2016 году Верховный суд по этому вопросу встал на сторону водителей. Представитель Смольного в ЗакСе Юрий Шестериков заметил на это, что с тех пор появилось нормативное определение слова "газон". Кроме того, накопилась и другая судебная практика по этой проблеме, добавил Шестериков.

Инициативу раскритиковали оппозиционные депутаты Максим Резник, Михаил Амосов и Александр Рассудов.

- Судя по всему, правительство Санкт-Петербурга решило превратить нас, горожан, в новое месторождение нефти, - отметил Рассудов.

За принятие инициативы проголосовали 42 депутата. Голосовавших против и воздержавшихся не было.

Сергей Еремеев

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