18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

14:25

Памфилова уволила главу ФЦИ ЦИК из-за "иезуитской" капчи на сайте избиркома

фото ЗакС политика Памфилова уволила главу ФЦИ ЦИК из-за "иезуитской" капчи на сайте избиркома

Руководитель Центральной избирательно комиссии Элла Памфилова упразднила в должности начальника Федерального центра информатизации ЦИК Михаила Попова. Поводом для его увольнения послужили многочисленные жалобы на работу сайта избиркома.

"Когда мы обсуждали этот вопрос [с капчей на сайте ЦИК], я уже тогда сказала, что будут кадровые решения. Он [Попов] сразу мне сказал, что берет ответственность на себя как мужчина, как офицер. Я с большим уважением отношусь к этому решению, считаю, что он поступил именно так, как и должен поступать как руководитель, который взял [на себя] всю ответственность за действия своих подчиненных, за то, что произошло с капчей", - прокомментировала своё решение Памфилова в ходе заседания ЦИК.

Попов, в свою очередь, выразил взаимную благодарность коллегам, заявив, что намерен и дальше трудиться "на благо избирательной системы".

Новым главой ФЦИ ЦИК стал заместитель Попова Александр Сокольчук.

Напомним, на прошлой неделе в ЦИК разгорелся скандал из-за новой меры по защите как сайта Центризбиркома, так и ГАС "Выборы" - навязчивой капчи (запроса на авторизацию пользователя), которая появлялась при переходе на каждую новую страницу интернет-ресурсов. С жалобой на данную меру в ЦИК обратились политологи, было также созвано специальное заседание, в ходе которого Памфилова раскритиковала нововведение.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

25 сентября, 17:27 Кампания "НЕТ!" оспорила отказ Верховного суда рассматривать иск о законности голосования по Конституции

25 сентября, 14:16 КПРФ и "Левый фронт" вышли к администрации президента, требуя отмены трехдневного голосования

24 сентября, 20:22 "Клянется перед Всевышним": Выдвинувший Путина на Нобелевскую премию мира писатель объяснил свой поступок

23 сентября, 17:36 "Капчу снять немедленно": Памфилова потребовала убрать с сайта ЦИК "иезуитские" меры защиты

23 сентября, 16:16 Владимир Уйба официально вступил в должность главы Коми

18 сентября, 12:28 Лидеры фракций СР и ЛДПР попросят Путина отменить трехдневное голосование

18 сентября, 10:30 СМИ: ЦИК готовится взять курс на "омоложение" кадров

17 сентября, 16:58 Активиста "Весны" оштрафовали на 10 тысяч рублей за акцию против поправок

17 сентября, 16:55 Замсекретаря генсовета ЕР Перминов будет представлять Ленобласть в Совфеде

17 сентября, 16:25 Эсеры внесли на рассмотрение Госдумы законопроект об отмене трехдневного голосования


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
16:27 Политолога Соловья оштрафовали за акцию "День перемен"

15:53 Минпросвещения заявило о разработке российского "TikTok для школьников"

15:16 Смольный обяжет петербуржцев носить маски и перчатки в транспорте с 1 октября

14:55 Судья рассказала, зачем после убийства историк Соколов пытался связаться с посольством Франции

14:55 Резник: Миненко был полный "невмененко"

14:25 Памфилова уволила главу ФЦИ ЦИК из-за "иезуитской" капчи на сайте избиркома

14:07 ЗакС Петербурга одобрил в первом чтении штрафы за неправильную парковку во дворах

14:06 Члены ГИК от "Яблока" и "Справедливой России" прокомментировали предложение Памфиловой сложить полномочия

13:52 Петербуржцев будут штрафовать за перегораживание доступа к мусоркам

13:45 Член ГИК Краснянский готов сложить с себя полномочия только по решению суда

13:45 Смольный потратит 8,5 млн рублей на выступление Жасмин и Ваенги на Дне сотрудника МВД

13:33 Муниципал: Беликов: У нас все муниципальные образования действующие

13:16 Макаров заявил о готовности ЗакСа принять новые "антиковидные" законы

13:03 Макаров о деле Коваля: Как командир я несу за это ответственность

12:57 В Кремле пообещали внимательно ознакомиться с делом Юрия Дмитриева

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru