Резник: Миненко был полный "невмененко"

Петербургский парламент должен всячески настаивать на том, чтобы "решение" о сложении полномочий членами Горизбиркома было исполнено, заявил в разговоре с ЗАКС.Ру депутат Заксобрания Максим Резник.

Однако он признался, что не верит в серьезные позитивные изменения в случае обновления состава городского избиркома и назначения нового главы.

- [Председатель Горизбиркома Виктор] Миненко был полный "невмененко". Он вообще ничего не понимал. Оценки даны правильные, но что будет? Кто выдвигает требования? Автор "пеньков" и "скамеечек"? - прокомментировал Резник.

По мнению депутата, председатель Центризбиркома Элла Памфилова, выразившая недоверие Миненко, сама не лучше председателя петербургского избиркома.

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