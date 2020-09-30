Смольный обяжет петербуржцев носить маски и перчатки в транспорте с 1 октября

С 1 октября в Петербурге будет усилен масочный режим из-за эпидемии коронавируса, пассажиров пустят в транспорт только при наличии масок и перчаток, сообщили в комитете по транспорту.

"Пассажиры, не использующие средства индивидуальной защиты, не будут допускаться на объекты транспортного комплекса", - подчеркнули в комитете. Это касается и тех, кто намерен воспользоваться такси или каршерингом. Контролировать соблюдение этого усиленного масочного режима будут сотрудники Росгвардии.

Коснется усиление масочного режима и сотрудников транспортного комплекса. В комитете заявили, что сотрудники коммерческих перевозчиков, которые не будут носить маски и перчатки, будут отстраняться от работы, независимо от выполняемых ими функций.

В Петербурге, как и по всей России, продолжает расти заболеваемость коронавирусом. За последний день заразились почти 276 петербуржцев.