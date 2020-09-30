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15:53

Минпросвещения заявило о разработке российского "TikTok для школьников"

фото ЗакС политика Минпросвещения заявило о разработке российского "TikTok для школьников"

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что ведомство работает над созданием сети для школьников на подобие TikTok, передает РИА "Новости".

"Мы делаем свой такой TikTok для школьников, делаем свою социальную сеть для школьников", - рассказал Кравцов.

По словам Кравцова, работа ведется совместно с Mail.ru Group.

Заявление прозвучало во время конференции с учителем из Нижегородской области Оксаной Шумагиной. Она проводится в рамках акции "Мечта учителя": перед Днем учителя школьники рассказывают о любимых педагогах и их мечтах, и выяснилось, что Шумагина мечтает лично задать министру вопросы.

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