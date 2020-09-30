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16:27

Политолога Соловья оштрафовали за акцию "День перемен"

фото ЗакС политика Политолога Соловья оштрафовали за акцию "День перемен"

Тверской суд Москвы оштрафовал политолога Валерия Соловья на 20 тысяч рублей за акцию "День перемен", проходившую в знак солидарности с протестами в Беларуси и Хабаровске, передает "МБХ медиа".

На Соловья составили протокол по ч. 2 ст. 20.2 КоАП (нарушение правил проведения акции) из-за призывов к участию в акции. По словам адвоката политолога, что именно сочли призывами, в протоколе не отражено.

Защита просила прекратить дело, настаивая, что в протоколе не было указано событие административного правонарушения. К тому же, указал адвокат, то, что Соловей был организатором акции, не доказано: по словам защиты, политолог в ней участвовал, но не организовывал.

Соловья задержали в Москве 19 сентября.

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