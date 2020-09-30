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16:50

В России запатентовали вторую вакцину от коронавируса

фото ЗакС политика В России запатентовали вторую вакцину от коронавируса

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" получил патенты на вакцину от коронавируса, сообщается на сайте Роспатента.

Речь идет о вакцине под названием "ЭпиВакКорона", которая содержит фрагменты вируса - синтетические пептидные антигены. Эта вакцина вызывает иммунную реакцию против коронавируса и в дальнейшем способствует развитию иммунитета. Всего было выдано три патента на изобретения, каждое из которых содержит в себе определенный модифицированный фрагмент вируса. Клинические испытания вакцины завершатся 30 сентября.

"ЭпиВакКорона" - вторая зарегистрированная в России вакцина от коронавируса. Первой стала "Спутник V" от центра имени Гамалея, зарегистрированная в августе.

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