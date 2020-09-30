Депутата МО "Поселок Комарово" арестовали по обвинению в убийстве жены

Зеленогорский суд Петербурга арестовал муниципального депутата МО "Поселок Комарово" Игоря Шокина по обвинению в убийстве супруги, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Суд провел заседание на выезде в Городской психиатрической больнице № 3 имени Скворцова-Степанова. Под стражей Шокин останется до 28 ноября. Следствие считает, что он пытался уничтожить следы преступления и скрыться.

Шокина задержали днем 28 сентября недалеко от его дома в одних трусах. Следствие считает, что он во время ссоры с женой в тот день не менее 11 раз ударил ее ножом в голову и туловище. Женщина умерла на месте.

Шокин стал депутатом в 2019 году, он участвовал в выборах как самовыдвиженец. В ходе предвыборной кампании он рассказывал, что живет в Комарово с 1988 года и там встретил супругу, с которой прожил более 30 лет.