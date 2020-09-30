ЗакС и "новое нефтяное месторождение"

Законодательное собрание Петербурга 30 сентября пообщалось с главой комитета территориального развития Андреем Чапуровым и утвердило новые штрафы для горожан за неправильную парковку. Их предложили как губернатор, так и сами депутаты.

Городской парламент принял в первом чтении законопроект, по которому петербуржцев нельзя будет заставлять демонтировать остекление балконов и лоджий. Единороссы анонсировали эту инициативу с начала сентября, еще до начала парламентского года. Сами они назвали проект закона "балконной амнистией".

Их борьба началась еще в январе, когда в Петербурге появились пятитысячные штрафы за незаконное остекление. "Единая Россия" отменила наказания для тех, кто закрыл свои балконы от непогоды до вступления штрафов в силу. Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров постоянно комментировал эту инициативу, подчеркивая, что много лет назад тоже остеклил балкон. Однако управляющие компании продолжили выносить предписания о демонтаже несогласованных работ. ЕдРо отреагировало на это новым законопроектом. Проследить за его принятием в Мариинский дворец пригласили двух жителей Петроградской стороны, ставших "жертвами" предписаний о ликвидации остекления на своих лоджиях. Жители не только присутствовали в зале заседаний, но и выступили на традиционном брифинге Вячеслава Макарова.

Еще двумя законопроектами парламент ввел штрафы за неправильную парковку во дворах. Единороссы Денис Четырбок и Алексей Цивилев предложили наказывать водителей, которые оставляют свои автомобили на подступах к мусорным контейнерам. А губернатор Александр Беглов - за парковку на газонах и пешеходных дорожках, а также за перегораживание внутриквартальных проездов и проездов к зданиям. Простых граждан решено штрафовать на 3-5 тысяч рублей, с должностных лиц могут взыскать до полумиллиона.

Вопросов к инициативам у депутатов было мало. Но все же принятие новых штрафов натолкнуло оппозиционеров на рассуждения о социальном неравенстве и принципах организации парковочного пространства в Петербурге.

- Как известно, местонахождений нефти и газа в Санкт-Петербург нет. Есть только горожане, - заявил с трибуны представитель КПРФ Александр Рассудов. - Судя по всему, правительство Санкт-Петербурга решило превратить нас, горожан, в новое месторождение нефти. Изобретена замечательная, беспроигрышная комбинация, при которой городские власти за наши деньги не делают ничего для комфортного проживания горожан, а потом горожане умудряются к этим нечеловеческим условиям приспособиться и их еще будут за это штрафовать.

Его поддержал беспартийный Максим Резник. Он заявил, что предложенными законами планируется наказывать не только яростных нарушителей, но и добропорядочных автомобилистов, которые не могут припарковать свои автомобили. Депутат считает, что ошибки градостроительной политики обусловлены личными интересами крупных бизнесменов, приближенных к власти.

- Огромными кусками опричнина выхватывает из тела города для себя - вне всяких планов и всякого здравого смысла - целые куски. И земщине остается только ютиться, - отметил Резник.

В рамках "Часа муниципальных образований" перед парламентом выступили глава комитета территориального развития Александр Чапуров и председатель Совета муниципальных образований Всеволод Беликов. Если Беликов предстает перед Заксобранием каждый год, то Чапуров сделал это впервые. На руководящую должность его назначили в июле 2020 года, после повышения бывшего главы КТР Александра Бельского до должности вице-губернатора.

Новый руководитель комитета на большинство вопросов депутатов отвечал коротко, на некоторые вообще предпочитал ничего не сообщать. Когда единоросс Сергей Купченко спросил его о внутреннем конфликте в совете МО "Светлановское", он признался, что пока не готов давать комментарии. В ответ на вопрос Сергея Никешина о ситуации в МО "Ульянка" и "Литейный округ" предложил дождаться решения судов. Надежда Тихонова попросила чиновника высказаться о законопроекте "Справедливой России" о передаче дорог местного значения муниципалитетам. Глава комитета сказал, что с документом еще не знаком и прокомментирует его после прочтения. На общие вопросы Чапуров отвечал чуть подробнее. Например, высказался о влиянии COVID-19 на финансовое положение муниципалитетов:

- Безусловно, коронавирус очень сильно ударил по бюджетам органов местного самоуправления. Насколько мне известно, доходы упали с 12 с лишним миллиардов до 7 миллиардов. Расходы, по-моему, с 13 миллиардов до 5. Но это данность.

Юрий Гладунов из "Единой России", возглавляющий в ЗакСе комиссию по устройству государственной власти и местному самоуправлению, задавать вопрос не стал. Вместо этого он озвучил свое пожелание Чапурову:

- Вы старожил Смольного, вы работали, и когда в комитете была Шубина Нина Владимировна, [Игорь] Князев, Бельский. Вот Шубина вошла в историю как легенда, ее все зовут "мать местного самоуправления". Князев вошел в историю как человек, плетущий интриги. Бельский - как великий и могучий. Так вот вы войдите в историю чем-нибудь хорошим... Защищайте хороших муниципалов и защищайте нерадивых.

Беликов отвечал на вопросы увереннее и смелее. Он, в частности, заявил, что в городе нет недействующих муниципалитетов, а политическая борьба в местных советах сказывается на работе администраций МО незначительно.

Также Беликов высказался о МО "Гавань" и "Смольнинское", которые, попав под власть оппозиции, решили покинуть Совет муниципальных образований, в том числе, чтобы не платить членские взносы:

- Когда мы отстаиваем интересы муниципалитетов, нам без разницы, "Смольнинское" или "Гавань" является членом Совета или не является… Никаких действия для того, чтобы как-то не включать их в процесс у нас нет. Мы надеемся, что по прошествию какого-то времени - надеюсь, короткого - они вернутся назад, в Совет муниципальных образований.

Вячеслав Макаров в ходе своего еженедельного брифинга впервые публично прокомментировал арест депутата-единоросса Романа Коваля. Парламентария обвиняют в получении особо крупной взятки с помощью внесения поправки в бюджет 2018 года. Спикер заявил, что относится к случившемуся с сожалением, Коваль остается его товарищем и сослуживцем, а говорить о виновности коллеги можно будет только после решения суда.

текст: Сергей Еремеев / фото: Михаил Масленников

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