Петербургские депутаты от КПРФ считают, что Памфилова должна разделить ответственность с Горизбиркомом

Депутаты Заксобрания Петербурга от КПРФ Ольга Ходунова и Ирина Иванова считают, что Центризибирком был виноват в нарушениях на петербургских муниципальных выборах 2019 года так же, как и городская избирательная комиссия, главе которой было выражено недоверие.

- Заявление правомерно, но мне кажется, не уводит ли Элла Памфилова ответственность за ход выборной кампании от себя? - заявила Ходунова в разговоре с ЗАКС.Ру. - Конечно, можно найти "шестерок" и все свалить на процесс региональных выборов. Но мы же делали обращения и в Центральную избирательную комиссию, и она не приняла должных мер. Увод вектора ответственности от Центральной избирательной комиссии на региональный уровень - это тоже неправомерно. У нас системно вертикаль приводит к тому, что нарушается выборное законодательство. Тогда возьмите и на себя ответственность, Элла Александровна, если вы такие меры применяете для региональной избирательной комиссии.

Ее коллега Иванова, рассуждая о бездействии ЦИК, привела в пример процесс регистрации кандидатов в мундепы МО "Сергиевское". Там, напомним, представители КПРФ, ЛДПР и самовыдвиженцы больше двух недель не могли попасть в помещение местного избиркома. В одни дни дверь в ИКМО была закрыта, в другие очередь у нее занимала толпа спортсменов. В выборах в итоге приняли участие только представители "Единой России" и дружественные им самовыдвиженцы. Иванова отметила, что ЦИК никак не смогла повлиять на эту ситуацию.

Напомним, Центризбирком выразил недоверие главе ГИК Виктору Миненко и рекомендовал членам комиссии подать заявление об уходе по собственному желанию. Если этого не произойдет, то ЦИК может обратиться в суд для расформирования комиссии, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

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