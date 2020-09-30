Генплан Петербурга обновят с расчетом до 2050 года

Правительство Петербурга подготовило проект изменений в Генплан города с прогнозным периодом на 30 лет, сообщил губернатор Александр Беглов на заседании Совета по стратегическому развитию и проектной деятельности.

По словам Беглова, в поправках должны быть учтены все направления градостроительного развития Петербурга, в том числе – транспортная и социальная инфраструктура, жилищное строительство, предприятия, деловая застройка. Беглов подчеркнул, что стратегия пространственного развития должна соответствовать трем главным условиям: горожанам должно быть комфортно жить, работать и отдыхать в Петербурге. По его словам, также Генплан должен участь резервирование территорий.

"Прогнозный период Генплана рассчитан на 30 лет – до 2050 года. По нему будем работать не только мы, но и будущие поколения. Поэтому мы должны создать резерв, чтобы можно было принимать решения по дальнейшему развитию города. В том числе ликвидации дисбаланса между жилой и социальной застройкой", – заявил Беглов.

Губернатор напомнил об итогах конкурса на разработку концепции арт-парка "Тучков буян". Он заявил, что чиновникам важно, чтобы новое общественное пространство не нарушило исторического контекста.

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