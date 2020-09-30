Муниципальный совет "Смольнинского" забрал у местной администрации право на выпуск газеты

Депутаты МО "Смольнинское" 29 сентября провели внеочередное заседания, на котором решили, что производством и выпуском муниципальной газеты теперь будет заниматься ее главный редактор, мундеп от "Яблока" Дмитрий Балтруков.

Другой мундеп-"яблочник" Никита Юферев объяснил ЗАКС.Ру, что это понадобилось, поскольку муниципалитет до 30 сентября должен был опубликовать в муниципальной прессе уже принятое решение об объявлении конкурса на должность главы местной администрации. Юферев уверяет, что действующая администрация специально не спешила публиковать газету с соответствующим сообщением.

- Как только решение о передаче технических полномочий было принято, Балтруков напечатал газету прямо в совете на принтере, - рассказал Юферев. - Она уже направлена в библиотечную сеть.

Конкурс на должность главы местной администрации МО "Смольнинское" должен состояться 22 октября. Заявки совет принимает до 13 октября.