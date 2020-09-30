Глава Минпромторга - о запасах "Новичка" в России: Мы это уже проехали все, всю историю

Глава Минпромторга Денис Мантуров назвал глупостью заявления, что в России есть запасы яда группы "Новичок", передает "Интерфакс".

Так Мантуров ответил на вопрос, готова ли Москва предоставить в ОЗХО доказательства отсутствия в России "Новичка" в связи с отравлением Алексея Навального.

"Эту глупость даже уже не хочется обсуждать. Мы это уже проехали все, всю историю. Если людям заняться нечем, соответственно, им нужна повестка какая-то", - сказал Мантуров.

Ранее официальные лица давали противоречивые комментарии о наличии "Новичка" в России. Так, глава СВР Сергей Нарышкин заявил, что все запасы этого яда были уничтожены. При этом в МИД РФ заявили, что в России вовсе "Новичок" никогда не производился, и запасов его не было.

Навальный 20 августа впал в кому при перелете из Томска в Москву и пробыл в ней до 7 сентября. 23 сентября врачи берлинской клиники "Шарите" выписали политика из стационара.

Кабмин Германии заявил, что специалисты трех независимых лабораторий подтвердили наличие следов токсина группы ядов "Новичок" в организме Навального. При этом российская сторона утверждает, что в анализах политика следов яда найдено не было.