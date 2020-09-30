Роспотребнадзор допустил возвращения "коронавирусных" ограничений в России

Роспотребнадзор не исключает, что если ситуация с эпидемией коронавируса продолжит ухудшаться, то в России снова могут ввести ограничительные меры, передает "Интерфакс" со ссылкой на замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталью Пшеничную.

"Если рост заболеваемости продолжится, возможно, будут введены дополнительные ограничительные меры. Все зависит от динамики заболеваемости", - сказала Пшеничная.

По ее словам, если россияне будут соблюдать санитарные требования, то "есть большая вероятность, что ужесточение мер не понадобится". В Роспотребнадзоре расчитывают, что рост заболеваемости коронавирусом прекратится в течение октября, но более точно предсказать невозможно.

"Мы можем выйти на плато в течение ближайших 10 дней, а можем в начале ноября. Все зависит от мер контроля над инфекцией, от того, насколько население сознательно и скрупулезно будет соблюдать необходимые меры профилактики", - подчеркнула Пшеничная.

В России продолжает расти число зараженных коронавирусом, пока с каждым днем их больше. В последние три дня ежедневно фиксируется по 8 тысяч новых случаев заболевания.