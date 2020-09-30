На "Трансперенси Интернешнл" составили протокол за отказ удалять декларации госслужащих

Роскомнадзор составил протокол в отношении "Трансперенси Интернешнл – Россия" из-за отказа удалить декларации руководителей оператора льготной государственной ипотеки "Дом.рф", передает "МБХ медиа".

Декларации опубликованы на сайте "Декларатор", протокол составлен по ч. 5 ст. 13.11 КоАП. "Это из-за невыполнения требования Роскомнадзора об удалении персональных данных, якобы незаконно полученных", - пояснил юрист Григорий Машанов. "Трансперенси" грозит штраф до 45 тысяч рублей.

По версии организации, поскольку декларации уже ранее были публично размещены, то у "Трансперенси" есть право на работу с этой информацией, ее обработку и хранение. В документах действительно есть персональные данные, – фамилии, имена, отчества подотчетных лиц, их должности - но эта информация раскрывается на основании федеральных законов, в частности закона "О противодействии коррупции", и согласие субъекта на сбор и обработку данных не нужно.