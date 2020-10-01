Горизбиркому указали на дверь

Центризбирком 30 сентября в очередной раз ругал Санкт-Петербургскую избирательную комиссию. В этот раз правда были даны не новые задания по анализу проблем, а предложение всем членам Горизбиркома сложить с себя полномочия. Главу ГИК Виктора Миненко выделили отдельно - ему ЦИК выразил недоверие. ЗАКС.Ру выяснил, планируют ли члены Горизбиркома уходить из комиссии и кто мог бы занять место руководителя комиссии.

Очередная последняя капля

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова на заседании 30 сентября в очередной раз отчитывала Санкт-Петербургскую избирательную комиссию. Она припомнила муниципальные выборы 2019 года, по которым Горизбирком должен был провести работу над ошибками. Но, по словам Памфиловой, вместо анализа ЦИК получил отписки.

Всего Центризбирком просил ГИК проанализировать муниципальную кампанию три раза. В последний раз Памфилова пригрозила, что комиссию могут расформировать, если работа снова будет проведена неудовлетворительно. Горизбирком анализом занялся, но потом вмешался коронавирус и голосование по Конституции, так что вопрос отложили.

Памфилова 30 сентября заявила, что ГИК выводы так и не сделал. В частности, главу Центризбиркома не устроило формирование новых избирательных комиссий в Петербурге. В них вошли "полностью дискредитировавшие себя люди", считает председатель ЦИК.

Вся кампания по муниципальным выборам в Петербурге 2019 года омрачалась разного рода скандалами. Сначала некоторые избирательные комиссии скрывали назначение выборов, потом ИКМО не пускали к себе оппозиционных кандидатов или отказывали им в регистрации. Во время самого дня голосования и в ночь подведения итогов сообщалось о разных нарушениях. В частности, претензии касались переносных урн - их уносили на надомное голосование без наблюдателей. После муниципальных выборов в 2019 году Горизбирком решил, что полномочия муниципальных избиркомов надо переложить на территориальные. По мнению СПбИК, так получится избежать большого числа нарушений - над ИКМО у Горизбиркома практически никакой власти нет, а над ТИКами - есть. Для этого ГИК сформировал новые территориальные избиркомы, но в состав вошли и члены оскандалившихся на мунвыборах ИКМО.

Не сложилось у Горизбиркома и с собранием новых составов расформированных после голосования муниципальных избиркомов, отметила Памфилова. Их ГИК назначил на заседании 29 сентября.

Однако, "апофеозом", как заявила Памфилова, стали дополнительные выборы в Законодательное собрание Петербурга по 21 округу, а точнее их отсутствие.

В июне 2019 года умер депутат ЗакСа Павел Зеленков, который избирался по одномандатному округу № 21. Разыгрывать освободившийся мандат не спешили - довыборы в парламент Горизбирком назначил только в 2020 году. Голосование планировали провести 7 июня 2020 года. Из-за эпидемии коронавируса ЦИК приостановил все выборные кампании в стране и прописал в своем распоряжении, что возобновлять их должны сами регионы. Горизбирком обсуждал назначение довыборов в начале июля, но самостоятельно принять решение о возобновлении кампании не решился. Тогда члены ГИК планировали направить обращения в Центризбирком за разъяснением и Роспотребнадзор за пояснением, можно ли в сложившейся эпидемиологической обстановки проводить голосование. Публично об ответах ведомств не сообщалось. На запрос ЗАКС.Ру Центризбирком сообщил, что письмо ГИКу направил, а в нем напомнил, что назначать новую дату довыборов должен петербургский избирком. ГИК так никакого голосования не назначил, и вообще завершил кампанию 22 сентября.

Памфилова на заседании 30 сентября заявила, что ЦИК на письмо Горизбиркома ответил в тот же день и указал на недопустимость безосновательного отклонения от проведения довыборов. Их можно было легко назначить на единый день голосования 13 сентября, отметила глава ЦИК.

- Что мы получаем? Получаем, что наступает 13 сентября - единый день голосования, по всей стране выборы проходят, но только не в Санкт-Петербурге. В итоге, коллеги, как минимум шесть кандидатов и более 70 тысяч избирателей были полностью лишены возможности реализовать свои избирательные права на указанных выборах, - заявила Памфилова.

Она добавила, что в этой ситуации Центризбирком уже не может бездействовать. Глава ЦИК предложила коллегам принять постановление о признании работы Санкт-Петербургской избирательной комиссии неудовлетворительной - уже в третий раз. Также в документе выражается недоверие главе Горизбиркома Виктору Миненко, а членам комиссии рекомендуется написать заявление о сложении полномочий по собственному желанию. Если же члены ГИК уходить не захотят, то ЦИК подаст иск в суд о расформировании избиркома, заявила Памфилова.

Не дождетесь

Опрошенные ЗАКС.Ру члены Горизбиркома уходить из комиссии не собираются. Член ГИК от "Яблока" Ольга Покровская и Екатерина Фесик из "Справедливой России" напомнили, что их в избирком назначали бюро партий, а значит, и отозвать кандидатуры могут только они. Фесик заявила, что у эсеров не было претензий к ее работе по результатам кампании 2019 года и опросу 2020 года. При этом, она отметила, что поднимет вопрос о сложении ее полномочий на партийном собрании, если она окажется в списке тех, чьей работой не доволен Центризбирком.

Член ГИК от Партии роста Алексей Березин в разговоре с ЗАКС.Ру заявил, что уйти из комиссии должны ее непартийные члены и один партийный - от ЛДПР. Последний, по мнению Березина, не отражает позицию либерало-демократов: " [руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе Владимир] Жириновский результатами выборов всегда недоволен". Представители других парламентских партий делали все, что возможно, для улучшения ситуации на муниципальных выборах 2019 года, считает Березин. Но, по его словам, действия и решения непартийных членов Горизбиркома привели к тому, что произошло на мунвыборах. Петербург побил мировой рекорд по числу жалоб во время этой кампании, считает Березин.

Непартийный член Горизбиркома Дмитрий Краснянский заявил, что уходить пока не собирается - точно не по предложению ЦИКа. Если Центризбирком хочет избавиться от действующего состава Санкт-Петербургской избирательной комиссии, то пусть идет в суд, считает Краснянский.

- Обратились бы в суд, нас бы по суду лишили полномочий, мы бы разошлись по домам, все прекрасно. Решение суда лично я воспринял бы однозначно и обжаловать бы не пошел, если бы оно мне не понравилось, - заявил Краснянский.

Однако, добавил он, у ЦИКа нет юридических оснований для расформирования Горизбиркома. Это мнение поддерживает и Березин. По его словам, непроведение довыборов не может стать причиной роспуска комиссии.

- С публичной точки зрения это, конечно, неправильная позиция, но, тем не менее, за это расформировать юридически, к сожалению, закон не позволяет, - заявил Березин.

Вице-губернатор Петербурга Александр Бельский, отвечающий за внутреннюю политику города, так же считает, что нет никаких правовых оснований для замены состава Горизбиркома. Все произошедшие проблемы на муниципальных выборах произошли из-за действий муниципальных избирательных комиссий, заявил Бельский.

- Это не совсем Горизбирком, это же избирательные комиссии муниципалитетов, ИКМО, вопросы к ним, вопросы не к Горизбиркому - они им не подчиняются, это разные вещи. Здесь просто не нужно лукавить. Разгонять Горизбирком, который к этому не имеет никакого отношения, мне кажется, что это не совсем правильный подход, - сказал вице-губернатор.

Березин считает, что смена основной части избиркома может улучшить ситуацию с избирательной системой города, если придут нормальные председатель, заместитель и секретарь. Березин напомнил, что весной 2021 года у 30 территориальных избирательных комиссий города истекают полномочия. И их формирование из "нормальных людей, которые не занимались фальсификациями", было бы существенно, уверен член ГИК от Партии роста. А набором членов ТИК занимается как раз Горизбирком.

Член СПбИК от "Яблока" Покровская оптимизм коллеги не разделяет. По ее мнению, пока не изменится законодательство и политическая установка, на том же уровне останется и избирательная система.

- Первый момент - это характер нашей политической системы, которая все хочет централизовать, всем управлять сверху, чтобы при этом сохранялась лояльность власти. Как этого добиться? Только поставить лояльных людей, проверенных. А что такое лояльные люди? Это люди, которые помогут вам провести правильные выборы, - считает Покровская.

По мнению политолога Александра Конфисахора, глобально избирательная система Петербурга из-за переформирования состава Горизбиркома не изменится. Однако, новые члены ГИКа на первых порах будут стараться показывать себя с лучшей стороны: что они лучше, успешнее и эффективнее своих предшественников, считает политолог. Этот запал может продлиться около года и под него могут попасть выборы 2021 года, отметил Конфисахор.

Петербургский политик, юрист штаба Алексея Навального в Петербурге Александр Шуршев отметил, что мало что изменится от смены руководства Горизбиркома. Решения все равно будут приниматься в Законодательном собрании и администрации губернатора, считает Шуршев.

"Простая, тупая железяка" и другие кандидаты на пост главы

Виктора Миненко в Горизбирком выдвинула Центральная избирательная комиссия, она же рекомендовала назначить его председателем. Возложенных на него ожиданий, Миненко, видимо, не оправдал. Политолог Валентин Бианки считает, что вероятность смещения Миненко с должности велика. Хотя и не 100%, отметил Бианки.

Депутаты ЗакСа от КПРФ Ольга Ходунова и Ирина Иванова поддерживают решение ЦИКа высказать недоверие Миненко. При этом, по их мнению, Центризбирком тоже должен взять на себя ответственность за прошедшие муниципальные выборы. ЦИК виноват не меньше Горизбиркома, заявили коммунистки. Их мнение разделяет беспартийный депутат ЗакСа Максим Резник. По его мнению, Памфилова сама не лучше председателя Горизбиркома, которому выразила недоверие. Миненко же, считает Резник, "вообще ничего не понимал".

Однако пока неизвестно, кто мог бы лучше справиться с полномочиями председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии. Петербургский политик Александр Шуршев считает, что пост главы Горизбиркома точно не отдадут тому, кому можно будет доверять:

- Хотелось бы, чтобы возглавил кто-нибудь из тех, кому мы можем доверять, кто занимается избирательным законодательством или выборами из "Наблюдателей Петербурга" или еще кто-нибудь. Но, я боюсь, что никого из этих людей не назначат просто потому, что иначе выборы становятся честными.

Мнение Шуршева разделяют и политологи. В частности, Валентин Бианки заявил, что вряд ли Горизбирком возглавит кто-то с хорошей публичной репутацией, подразумевающей принципиально другие подходы. Скорее всего должность займет очередной чиновник, считает политолог.

Политолог Александр Конфисахор в разговоре с ЗАКС.Ру отметил, что хорошо, если новым руководителем станет известный специалист, пользующийся доверием. Но на это надеяться не приходится, считает политолог. По его словам, кадровая политика в вопросе председателей Горизбиркома очень непоследовательна и непредсказуема. Последние главы комиссий приходили на должность очень неожиданно, напомнил Конфисахор. Для него идеальным кандидатом на этот пост является компьютер, запертый на острове. На нем должна быть специальная программа, в которую закладываются все данные, уточнил политолог.

- Компьютер совершенно объективный, совершенно бездушный, совершенно ни в чем не заинтересованный - простая, тупая железяка. Он бы по совершенно объективным, не зависящим от его мировоззрения, от его отношения, истории, культуры, вероисповедания принимал бы решения. Компьютер бы честно считал голоса, компьютер не поддался бы ни на какие угрозы или шантаж, - считает Конфисахор.

Вице-губернатор Бельский заявил, что для него стало новостью произошедшее на заседании ЦИК 30 сентября. Он сообщил, что не может ничего сказать о возможной замене Миненко. Кроме того, это прерогатива Центральной избирательной комиссии, которая и выдвинула его в члены комиссии, отметил Бельский.

Знакомые с ситуацией источники ЗАКС.Ру говорят, что переговоры Смольного и ЦИКа о замене для Миненко ведутся уже давно и едва ли для чиновников администрации слова Памфиловой действительно были неожиданностью. По информации источников, прежде в Москве ожидали, что петербургские власти подберут подходящую кандидатуру к середине сентября, но устраивающего все стороны претендента к этому сроку найти не удалось. По слухам, в Смольном рассматривали три кандидатуры, которые можно было бы предложить Центризбиркому в качестве новых возможных руководителей Санкт-Петербургской избирательной комиссии. По данным собеседников ЗАКС.Ру, в столице уже якобы отклонили кандидатуру бывшего главы Контрольно-счетной палаты Петербурга Вадима Лопатникова.

Также Центризбиркому якобы могла быть предложена кандидатура главы Фрунзенского района Константина Серова, сообщили собеседники издания. У Серова большой послужной список: он был депутатом ЗакСа, вице-губернатором Петербурга и руководил администрацией Невского района. В должности вице-губернатора Серов отвечал за подготовку к выборам президента в 2018 году. Фрунзенским районом он руководит с февраля 2019 года. На муниципальных выборах члены комиссий, кандидаты и наблюдатели Фрунзенского района жаловались на различные нарушения. Например, члены УИК №2147 уехали на автомобиле с переносными урнами и не взяли с собой наблюдателей, последние устроили погоню за автомобилем с бумагами.

Еще один якобы возможный претендент на должность главы Горизбиркома - вице-губернатор Ирина Потехина. Как говорят источники ЗАКС.Ру, ее тоже могут предложить Памфиловой в качестве замены Миненко. Потехина в прошлом была заместителем министра просвещения. В администрацию губернатора она пришла в конце 2019 года. В должности вице-губернатора Потехина в частности выступала на заседании ЦИК перед голосованием по поправкам в Конституцию и заявила, что исполнительной власти города нет необходимости заставлять бюджетников регистрироваться на Госуслугах в рамках подготовки к электронному голосованию. До недавнего времени Потехина курировала комитеты по молодежной политике и по печати, однако с 21 августа в ее ведении остались только комитет по образованию, по делам ЗАГС и архивный комитет.

Взгляд в прошлое

Последние восемь лет главы Санкт-Петербургской избирательной комиссии меняются с завидным постоянством. Ни один председатель Горизбиркома за это время не провел в своем кресле больше двух крупных избирательных кампаний.

Алексей Пучнин возглавил ГИК в июле 2012 года. Первая его кампания на этой должности - губернаторские и муниципальные выборы в сентябре 2014 года. Последние и стали самым большим скандалом - кампании проходили одновременно в 107 муниципалитетах. Представители оппозиции заявили, что избирательные комиссии муниципальных образований скрывают назначение выборов, что уменьшает срок подачи документов на выдвижение. Также оппозиционеры рассказывали, что ИКМО отказывают их кандидатам в регистрации и другими способами мешают непровластным людям участвовать в выборах. Голосование в 2014 году было назнеачено на 14 сентября, но с с 3 числа в городе началась "досрочка". В первый же день сообщалось о подвозе избирателей, использовании админресурса и других нарушениях. Пучнин отрицал большое количество нарушений. В частности, он заявил, что ни одна жалоба на подвоз избирателей не подтвердилась. Об этом он сказал на шестой день "досрочки" во время визита в администрацию Фрунзенского района, где располагались избирательные комиссии. Пока глава Горизбиркома общался с журналистами у входа в здание, к нему подъехал автобус с пожилыми женщинами. Координировал действия избирательниц мужчина с синей папочкой. Пучнин не захотел сразу выяснять, что происходит, и предложил журналистам подождать, пока женщины проголосуют, но сам ждать не стал и уехал.

В 2015 году были еще муниципальные выборы, но уже только в двух округах. В марте 2016 года главой Центральной избирательной комиссии стала Элла Памфилова, а в апреле Пучнин покинул пост председателя Горизбиркома. Как заявила новоиспеченная руководитель ЦИК, Пучнин написал заявление по собственному желанию.

Затем председателем Санкт-Петербургской избирательной комиссии стал руководивший тогда Красногвардейским районом Виктор Панкевич. Он провел две полноценные кампании: выборы депутатов Государственной Думы России и Законодательного собрания Петербурга в 2016 году и выборы президента страны в 2018 году. В день голосования в 2016 году наблюдатели из разных районов города сообщили о "каруселях", в Горизбиркоме тогда заявили, что получили только пять жалоб на подвоз избирателей. Во время подсчета голосов сообщалось о сбежавших председателях УИКов с избирательной документацией, о применении оружия и стычке полиции с депутатом (и кандидатом) Алексеем Ковалевым.

На президентских же выборах многие избиратели не могли найти себя в списках. "Наблюдатели Петербурга" назвали это самой основной проблемой голосования 2018 года. На заседании Горизбиркома некоторые члены комиссии предложили перенести определение результатов выборов из-за многочисленных жалоб избирателей, но большинство из состава ГИК решило не откладывать утверждение итогов голосования.

После этой кампании Панкевич просидел в кресле главы Санкт-Петербургской избирательной комиссии около четырех месяцев. Памфилова тогда назвала его отставку результатом комплексной проверки по итогам президентских выборов.

София Саттарова

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.