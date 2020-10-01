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9:22

Навальный убежден в причастности Путина к его отравлению

фото ЗакС политика Навальный убежден в причастности Путина к его отравлению

Политик Алексей Навальный в интервью немецкому изданию Der Spiegel заявил, что считает президента Владимира Путина причастным к его отравлению.

"Я утверждаю, что за этим преступлением стоит Путин, и у меня нет других версий случившегося", - сказал Навальный.

Он подтвердил, что собирается вернуться в Россию после лечения.

"Моя работа сейчас - оставаться парнем, который не боится. И я не боюсь!", - добавил Навальный.

Полная версия интервью политика Der Spiegel выйдет 1 октября.

20 августа Навальный впал в кому при перелете из Томска в Москву. Его экстренно доставили в больницу в Омске, где приземлился самолет, затем, спустя пару дней, перевезли в немецкую клинику "Шарите". 7 сентября Навальный начал приходить в себя, а 23 сентября его выписали из стационара.

Кабмин Германии заявил, что специалисты трех независимых лабораторий подтвердили наличие следов токсина группы ядов "Новичок" в организме Навального. При этом российская сторона утверждает, что в анализах политика следов яда найдено не было.

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