Александровская больница полностью переходит на прием пациентов с коронавирусом

Александровская больница с 1 октября полностью перепрофилируется под прием пациентов с коронавирусом, сообщили в аппарате вице-губернатора Олега Эргашева.

Пока здесь развернуто 250 коек для больных коронавирусной инфекцией, подготовлены еще 450 коек. Сейчас в стационаре на лечении находятся 350 пациентов с коронавирусом. По словам Эргашева, Региональный сосудистый центр при Александровской больнице будет оказывать помощь зараженным с сердечно-сосудистыми патологиями. Он подчеркнул, что коронавирус вызывает осложнения, влияя на работу сердечно-сосудистой системы.

В Петербурге, как и по всей России, продолжает расти заболеваемость коронавирусом. За последний день заразились почти 276 петербуржцев.

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