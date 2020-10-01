Минкульт выделит миллиард рублей на первоочередные работы в консерватории

Министерство культуры выделит 1 млрд рублей на первоочередные работы по реконструкции Санкт-Петербургской консерватории, сообщили в Смольном.

Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании в консерватории.

"Министерство культуры выделяет на первоочередные работы 1 миллиард рублей. В следующем году в соответствии с поручением правительства этот объект передается в Минстрой, который подхватывает его сейчас, не дожидаясь формальных процедур. Вместе с городом все работают как одна команда", - сказал Чернышенко.

Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что ускорить работы в консерватории поручил президент Владимир Путин, и над этим работают Смольный, Минкульт, Минстрой, кабмин, "подключился Валерий Гергиев". Отдельно Беглов отметил необходимость сохранить акустические качества Большого зала консерватории.

"История этого музыкального вуза - это и история нашего города", - заявил Беглов.

Параллельно Следственный комитет расследует дело о хищениях при реконструкции консерватории. 23 сентября были задержаны главы ООО "Меандр". По версии следствия, в 2017 году они получили 191 млн рублей в качестве аванса, большая часть была обналичена, а запланированные работы не выполнены.

фото: Санкт-Петербургская консерватория / Facebook

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