Петербургских нацболов задержали за листовки против турецкой поддержки армии Азербайджана

Активистов незарегистрированной партии "Другая Россия Эдуарда Лимонова" Евгения Гордеева и Семёна Дебенока поздно вечером 30 сентября задержали у генконсульства Турции в Петербурге. Полицейским не понравилось, что нацболы расклеивали листовки с заголовком "Турция, руки прочь от Карабаха", сообщила ЗАКС.Ру пресс-секретарь партии Любовь Шатохина.

Задержанные провели ночь в 76 отделе полиции. По словам Шатохиной, на них пообещали составить протоколы по статье о мелком хулиганстве (20.1 КоАП). Каждому из активистов грозит штраф в размере от пятисот до одной тысячи рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.

Нацболов обещали продержать в отделении до суда, однако утром полицейский заявили, что задержанных могут отпустить домой с протоколами, рассказала Шатохина.

В листовках, которые расклеивали активисты, утверждалось, что "Азербайджан при прямой поддержке Турции развязал войну против Нагорно-Карабахской республики".

Бои в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в эскалации конфликта. Президент Турции Реджеп Эрдоган поддержал Баку, заявив об "армянской оккупации" Нагорного Карабаха. Армения утверждает, что Турция перебросила в Закавказье с севера Сирии 4000 своих "прокси", а также о перемещении турецких истребителей F-16 в зоне карабахского конфликта. Баку и Анкара отвергли эти заявления.

В 1991 году Нагорный Карабах, в котором проживало преимущественно армянское население, объявил о своей независимости от Азербайджана. Это спровоцировало войну. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Однако локальные столкновения время от времени продолжались. В 2016 году стороны конфликта впервые применили тяжелую артиллерию.