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10:55

Петербургских нацболов задержали за листовки против турецкой поддержки армии Азербайджана

фото ЗакС политика Петербургских нацболов задержали за листовки против турецкой поддержки армии Азербайджана

Активистов незарегистрированной партии "Другая Россия Эдуарда Лимонова" Евгения Гордеева и Семёна Дебенока поздно вечером 30 сентября задержали у генконсульства Турции в Петербурге. Полицейским не понравилось, что нацболы расклеивали листовки с заголовком "Турция, руки прочь от Карабаха", сообщила ЗАКС.Ру пресс-секретарь партии Любовь Шатохина.

Задержанные провели ночь в 76 отделе полиции. По словам Шатохиной, на них пообещали составить протоколы по статье о мелком хулиганстве (20.1 КоАП). Каждому из активистов грозит штраф в размере от пятисот до одной тысячи рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток. 

Нацболов обещали продержать в отделении до суда, однако утром полицейский заявили, что задержанных могут отпустить домой с протоколами, рассказала Шатохина.

В листовках, которые расклеивали активисты, утверждалось, что "Азербайджан при прямой поддержке Турции развязал войну против Нагорно-Карабахской республики".

Бои в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в эскалации конфликта. Президент Турции Реджеп Эрдоган поддержал Баку, заявив об "армянской оккупации" Нагорного Карабаха. Армения утверждает, что Турция перебросила в Закавказье с севера Сирии 4000 своих "прокси", а также о перемещении турецких истребителей F-16 в зоне карабахского конфликта. Баку и Анкара отвергли эти заявления.

В 1991 году Нагорный Карабах, в котором проживало преимущественно армянское население, объявил о своей независимости от Азербайджана. Это спровоцировало войну. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Однако локальные столкновения время от времени продолжались. В 2016 году стороны конфликта впервые применили тяжелую артиллерию.

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