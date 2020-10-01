Володин: Путин спас Навальному жизнь

Спикер Госдумы Вячеслав Володин обвинил политика Алексея Навального в работе со спецслужбами и органами власти западных стран, назвав его бесстыдником, комментарий приводится на сайте Госдумы.

Так Володин прокомментировал высказывания Навального в интервью немецкому изданию Der Spiegel. Напомним, политик заявил, что считает президента Владимира Путина причастным к своему отравлению.

"Навальный - бесстыдник и подлец. Путин спас его жизнь. Если то, что с ним случилось, было срежиссировано спецслужбами западных государств - тогда его заявление укладывается в эту логику", - сказал Володин.

По мнению спикера, Навального "искренне спасали все – от пилотов и врачей до президента". "Совершенно очевидно, что Навальный работает со спецслужбами и органами власти западных стран, работает в их интересах", - считает Володин.

20 августа Навальный впал в кому при перелете из Томска в Москву. Его экстренно доставили в больницу в Омске, где приземлился самолет, затем, спустя пару дней, перевезли в немецкую клинику "Шарите". 7 сентября Навальный начал приходить в себя, а 23 сентября его выписали из стационара.

Кабмин Германии заявил, что специалисты трех независимых лабораторий подтвердили наличие следов токсина группы ядов "Новичок" в организме Навального. При этом российская сторона утверждает, что в анализах политика следов яда найдено не было.