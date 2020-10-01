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Муниципал

12:24

Швеца снова избрали главой МО № 72

фото ЗакС политика Швеца снова избрали главой МО № 72

Муниципальный совет МО № 72 поздно вечером 30 сентября провел выборы своего главы. Трансляцию заседания вел на своей странице "ВКонтакте" местный депутат Владимир Волохонский.

За руководившего до сих пор МО № 72 Павла Швеца из Партии Роста проголосовали 11 депутатов. Представительница "Единой России" Ольга Васильева получил шесть голосов. Один бюллетень был признан недействительным. Таким образом, Швец остался главой муниципалитета.

Напомним, совет должен был провести перевыборы своего руководителя во исполнение решения Фрунзенского районного суда. С иском, оспаривающим законность первого избрания Швеца главой, выступил депутат местного совета от "Единой России" Игорь Артемьев.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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