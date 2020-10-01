Улица Рубинштейна станет пешеходной по выходным и праздникам с 20 октября

С 20 октября движение по улице Рубинштейна станет пешеходным по выходным и праздничным дням, сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

На улице установят дорожные знаки "Движение запрещено" и "Субботние, воскресные и праздничные дни". Ограничение не распространится на автомобили, которые обслуживают предприятия на Рубинштейна, а также на машины граждан, живущих или работающих на этой улице. Запрет на движение также не распространится на маршрутный транспорт, на транспорт, которым управляют инвалиды I и II групп или перевозящий людей с инвалидностью.

Изменить схему движения на Рубинштейна решили после обращения управления МВД по Петербургу. Контролировать соблюдение новых правил будут сотрудники ГИБДД.