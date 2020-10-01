Новый губернатор Камчатки объявил о создании министерства счастья

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов объявил о создании регионального "министерства счастья", сообщается на сайте администрации региона.

"Я сейчас провожу реформу органов власти Камчатского края, и мы приняли решение создать министерство счастья. Официально полное его название — министерство социального благополучия и семейной политики, но сокращённо это именно про счастье", - сказал Солодов.

Этому ведомству передадут некоторые полномочия местного минсоцразвития, сообщает kam24. Кроме этого ведомства, будут созданы еще несколько новых, некоторые министерства переименуют.

Создать министерство счастья еще несколько лет назад предлагала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. На эту идею ее навело аналогичное ведомство, созданное в Объединенных Арабских Эмиратах.

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