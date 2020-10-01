Экс-глава комздрава Колабутин стал директором Клинической больницы № 122 им. Соколова

Бывший руководитель комитета по здравоохранению Валерий Колабутин стал директором Северо-западного окружного медицинского научно-клинического центра имени Соколова (Клиническая больница № 122), передает "Доктор Питер".

Колабутина как нового директора клиники представила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. Воглавлявший клинику на протяжении 27 лет Яков Накатис уходит с должности директора по возрасту.

Также сменился директор Детского научно-клинического центра инфекционных болезней: пост занял Александр Усков. До этого назначения он был главным внештатным специалистом ФМБА по инфекционным болезням у детей. Бывший до этого директором Юрий Лобзин возглавлял центр с 2008 года и так же, как и Накатис, покидает пост из-за возраста.

Колабутин возглавлял комитет по здравоохранению в 2012 – 2017 годах. Его место занял Михаил Дубина, который работал в Смольном до 2019 года, пока его не сменил Дмитрий Лисовец.

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