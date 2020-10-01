Округ под нож

Законодательное собрание Петербурга изменило закон о собственных выборах, и теперь могут измениться территории нескольких одномандатных избирательных округов. По мнению опрошенных ЗАКС.Ру членов городской избирательной комиссии и депутатов, это не сильно, но все же повлияет на грядущие выборы.

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Депутаты Законодательного собрания 23 сентября приняли изменения в закон о собственных выборах, чтобы он соответствовал измененному в мае федеральному закону "Об основных гарантиях избирательных прав". Согласно городскому документу, теперь территорию одномандатных округов надо менять, если количество избирателей там более чем на 20% отличается от нормы.

В Петербурге 50 депутатов, 25 из них избираются по одномандатным округам. Норма рассчитывается делением общего числа избирателей на количество округов. По данным Санкт-Петербургской избирательной комиссии на 1 июля 2020 года, в городе зарегистрировано 3 839 416 человек, имеющих право голосовать. То есть норма составляет 153 576 избирателей в округе.

От нее сильно отклоняются две территории, заявил в разговоре с ЗАКС.Ру член Санкт-Петербургской избирательной комиссии Дмитрий Краснянский. По его словам, порезать придется 1-й и 23-й округа.

Петербургский политик и юрист Штаба Навального в городе Александр Шуршев сообщил ЗАКС.Ру, что по его подсчетам изменить должны территории трех округов: 2-й, 7-й и 23-й. Изначально, по его словам, он считал по схеме с данными Санкт-Петербургской избирательной комиссии на 3 марта 2016 года - по ней выходило, что перенарезать придется 1-й округ. Однако, согласно одобренной 16 марта 2016 года ЗакСом схеме одномандатных округов, территория у 1-го округа больше и там с количеством избирателей все впорядке.

Этот одномандатный округ находится одновременно в Адмиралтейском и Центральном районах. В него целиком входят восемь муниципалитетов: "Адмиралтейский округ", "Екатерингофский", "Измайловское", "Коломна", "Семеновский", "Сенной округ", "Дворцовый округ" и №78, а также около одной трети "Литейного округа". В 1-м округе около 126 504 человек - отличие от нормы на 17,63%. В этом случае его границы можно не менять.

Округ №7 находится одновременно в Калининском и Красногвардейском районах. Входят в него МО "Финляндский округ", "Большая Охта", "Полюстрово" и и часть "Пискаревки". Получается, что в округе №7 проживает около 164-181 тысячи избирателей. В любом случае различие от нормы не превышает разрешенного процента: 7-18%.

Стоит отметить, что подсчеты ЗАКС.Ру производит примерные - в открытом доступе нет информации о числе избирателей в том или ином одномандатном округе на 2020 год. На момент публикации материала Санкт-Петербургская избирательная комиссия не ответила на просьбу предоставить эту информацию.

Если окажется, что в 1-м округе избирателей меньше 121,5 тысяч, а в 7-м округе проживает более 184 тысяч человек, то границы территорий надо будет менять.

Округ №2 находится в Центральном районе Петербурга, а входят в него МО "Владимирский округ", "Лиговка-Ямская", "Смольнинское" и около двух третей "Литейного округа". Всего там около 118 298 избирателей, а значит отличие от нормы составляет 22,97%. То есть округ №2 надо увеличивать.

23-й округ находится в Невском районе, и входит в него четыре целых муниципалитета ("Ивановский", "Народный", "Обуховский" и "Рыбацкое"), а также небольшая часть МО "№54". Сейчас в округе примерно 200 тысяч избирателей. Даже если не учитывать МО №54, количество избирателей превышает норму на 25,03%. В этом случае от него придется отрезать часть домов и присоединить к соседу.

Также увеличилось количество избирателей в округе №9. Он находится в Невском районе, а входят в него муниципалитеты "Невский округ", "Оккервиль", "Правобережный" и около половины МО №54. Примерное количество избирателей там 186 208 человек - превышение нормы составляет 21,25%.

При таком раскладе Горизбирком должен будет изменить границы минимум трех округов, а вместе с ними затрагиваются и соседние территории. По новым изменениям в закон о выборах депутатов ЗакСа, если необходимо изменить границы половины округов, то переделывать надо всю схему. Заниматься этим должна Санкт-Петербургская избирательная комиссия, но парламент может внести свои правки.

Член ГИК Краснянский сообщил, что пока избирательная комиссия Петербурга к расчету вариантов не приступила. По его словам, на это потребуется не так много времени: "дело 20 минут". Согласно же поправкам в закон о выборах, схему одномандатных округов можно изменить не позднее чем за девять месяцев до выборов, а Горизбирком должен представить свой вариант за 45 дней до истечения этого срока. Полномочия депутатов ЗакСа истекают в 2021 году, а выборы пока планируется провести традиционно во второе воскресенье сентября. Таким образом, Горизбирком должен представить новую нарезку округов до середины ноября 2020 года. Если этого не произойдет, то заниматься этим может ЗакС, следует из новой редакции закона о выборах.

- ЗакС решил обеспечить себя гарантиями… В принципе предусмотрел все возможности для того, чтобы практически самостоятельно менять эти округа без учета нашего мнения, - отметил Краснянский.

Несущественная роль

Краснянский заявил в разговоре с ЗАКС.Ру, что для кандидатов изменения округов практической ценности не несет. По его словам, в сложившейся ситуации округа изменятся на один-два участка.

С ним отчасти согласна его коллега по Горизбиркому Ольга Покровская ("Яблоко"). Она отметила в разговоре с ЗАКС.Ру, что сильнее на выборы повлияют другие изменения законодательства. В пример она привела ужесточение по наблюдению на голосовании, по сбору подписей в поддержку выдвижения кандидатов, фактическую легализацию досрочных выборов и другое. При этом, по ее словам, перенарезка округов перед выборами также может сыграть свою роль. В частности, депутат мог усиленно работать на определенной территории, а ее у него заберут, или наоборот - прикрепят ту часть, где парламентарий никакой деятельности не вел, пояснила Покровская. Она добавила, что важно и то, какие именно здания отнесут к округу в новой схеме:

- Например, дадут человеку кусочек, где воинская часть. Если он оппозиционный кандидат, то, конечно, для него это плохо. Если он кандидат от власти, то для него это хорошо. Мы же знаем, как военных заставляют голосовать….

Депутат ЗакСа от "Единой России" Сергей Соловьев, который избирался в парламент по округу №1, сообщил, что не считает большим минусом или плюсом возможную перенарезку избирательных территорий.

- Это как-то серьезно на базовый электорат вряд ли повлияет, потому что основу все-таки составляет для меня Адмиралтейский район. Если какая-то территория будет добавлена, ничего критичного я в этом не вижу, поработаем и с этими избирателями, включимся в эту работу, - заявил Соловьев.

Он считает, что изменение округов - естественный процесс. Город растет на окраинах, а в центре все больше появляется офисных помещений, отметил парламентарий. Он добавил, что пересмотр схемы нужен для сохранения равенства кандидатов в депутаты, чтобы у всех было примерно одинаковое число избирателей.

- Это нормальная процедура, не знаю, почему вокруг этого такой шум, какое-то напряжение. Все корректируется, жизнь вносит изменения, ничего тут такого нет особенного, - сказал Соловьев.

В этом его поддерживает депутат ЗакСа от "Справедливой России" Александр Егоров, который избрался по округу №5, соседствующему с округом №7. Парламентарий в разговоре с ЗАКС.Ру напомнил, что изменения в региональный закон вносили для того, чтобы он соотносился с федеральным законодательством. Егоров же, по его словам, законопослушный гражданин и делает так, как прописано в нормативных актах. Депутат отметил, что в какой-то мере перенарезка округов может повлиять на избирательный процесс. Однако, возможно, большой разницы не будет, считает Егоров.

- Если бы была 100% явка, наверно, это бы сыграло более существенную роль, - заявил эсер.

Политик Шуршев также считает, что при изменении границ нескольких округов мало что изменится. Если же окажется, что менять надо всю схему, то это может серьезно поменять на избирательный процесс, считает Шуршев.

- Можно же при желании и фантазии нарезать округа так, что весь центр, где сильны оппозиционные настроения, раздербанят на разные округа. Например, объединят часть Васильевского острова и Приморский район или небольшую часть Центрального района и Выборгский район - сделать ромашку какую-то, - пояснил политик.

По его словам, это старый политический прием, который используется в разных странах. В США он даже имеет специальное название - "джерримендеринг" - когда округа нарезают специально для создания преимуществ какой-то политической силы , отметил Шуршев.

Он считает, что такой вариант в Петербурге мало вероятен, но "как знать".

София Саттарова

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