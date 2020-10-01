В Петергофе три дня пикетировали за новую детскую площадку

Серия одиночных пикетов состоялась в последних числах сентября у муниципальной администрации города Петергоф. Жители домов 15 и 17 по улице Эйхенской требовали организовать у себя во дворе новую детскую площадку, говорится в группе "Красивый Петергоф".

Пикетчики уверяют, что пытаются добиться организации площадки более шести лет. В "Вконтакте" даже появилась группа с фотографиями ответов муниципальных служащих на обращения горожан.

Депутат местного совета от Партии Роста Илья Львов рассказал ЗАКС.Ру, что 15 сентября ставил вопрос о выделении средств на детскую площадку из бюджета МО на 2021 год на заседании комитета по городскому хозяйству. По его словам, это предложение поддержали только четверо мундепов, не аффилированных с "Единой Россией".

Львов заметил, что участок, где жители хотят видеть детскую площадку, находится рядом с Нижним парком и для производства работ здесь необходимо согласование комитета по градостроительству и архитектуре.

- Мы настаивали на том, чтобы сначала включить эту статью расходов в бюджет, а потом получить согласование. Если согласование не будет получено, направим сэкономленные деньги на что-нибудь другое, - рассказал мундеп.

Он добавил, что жители планируют организовывать и новые акции за площадку.