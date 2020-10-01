Олег Емельянов покинул пост главного врача Мариинской больницы

Из Мариинской больницы уходит её главный врач - Олег Емельянов, последний день в занимаемой должности он проведет 2 октября. Медучреждение, напомним, является одним из крупнейших в городе COVID-стационаров.

"Завтра буду прощаться с коллективом. Если, честно, возраст у меня такой, что уже устал, это тяжелый труд. Продолжу преподавать в ПСПбГМУ им. Павлова, буду общаться со студентами - я профессор на кафедре общественного здоровья", - цитирует Емельянова "Доктор Питер".

Официальную причину отставки не озвучили, равно как пока не известно имя нового главврача.

Мариинская больница одной из первых в Петербурге перепрофилировалась под приём коронавирусных больных - с 27 апреля текущего года. В медучреждении развернуто 1200 мест для COVID-зараженных.