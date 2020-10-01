Смольный выделит ещё 418 млн рублей на выплаты медикам, пострадавшим от COVID-19

Петербургский градоначальник Александр Беглов подписал распоряжение, согласно которому на дополнительные выплаты медикам, пострадавшим от коронавируса, будет выделено ещё 418 млн рублей, оповестили в Смольном.

Деньги, которые выделят из резервного фонда города, будут предоставлены комитету по социальной политике.

Всего же на выплаты пострадавшим от COVID-19 медицинским работникам было выделено 8,6 млрд рублей, 1,8 млрд рублей предоставил резервный фонд.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.