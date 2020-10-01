18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

18:17

Новым председателем Мосгорсуда назначен Михаил Птицын

фото ЗакС политика Новым председателем Мосгорсуда назначен Михаил Птицын

Российский глава Владимир Путин подписал указ о назначении председателем Городского суда Москвы Михаила Птицына.

"Руководствуясь статьями 83 и 128 Конституции, постановляю назначить на шестилетний срок полномочий председателем Московского городского суда Птицына Михаила Юрьевича", - указывается в документе за подписью Путина.

В должность Птицын официально вступит 24 октября.

Место главы Мосгорсуда стало вакантным после того, как оттуда ушла Ольга Егорова. Кандидатуру 56-летнего Птицына выдвинула Высшая квалификационная коллегия судей. До недавних пор "служитель Фемиды" руководил Южным окружным военным судом.

Конкурс на должность главы столичного горсуда стартовал ещё в апреле текущего года, однако за всё это время ни одного претендента на столь ответственный пост так и не появилось.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

16:56 Ефремов выплатил 800 тысяч рублей компенсации сыну погибшего в ДТП Сергея Захарова

14:57 Экс-глава комздрава Колабутин стал директором Клинической больницы № 122 им. Соколова

13:52 КСП начинает проверку в администрации Адмиралтейского района

13:19 "Коммунисты России" обвинили чиновников Смольного в намерении оскорбить женщин

13:17 Новый губернатор Камчатки объявил о создании министерства счастья

12:51 Улица Рубинштейна станет пешеходной по выходным и праздникам с 20 октября

10:36 Минкульт выделит миллиард рублей на первоочередные работы в консерватории

9:22 Навальный убежден в причастности Путина к его отравлению

30 сентября, 20:53 МИД РФ заявил о невозможности иметь дела с Западом из-за заявлений по Навальному

30 сентября, 19:54 На "Трансперенси Интернешнл" составили протокол за отказ удалять декларации госслужащих


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
18:17 Новым председателем Мосгорсуда назначен Михаил Птицын

17:51 Больницу им. Семашко оштрафовали за несоблюдение антивирусных правил

17:26 Смольный выделит ещё 418 млн рублей на выплаты медикам, пострадавшим от COVID-19

16:56 Ефремов выплатил 800 тысяч рублей компенсации сыну погибшего в ДТП Сергея Захарова

16:33 Олег Емельянов покинул пост главного врача Мариинской больницы

16:24 Муниципал: В Петергофе три дня пикетировали за новую детскую площадку

16:10 Дела задерживавших Голунова полицейских рассмотрят в закрытом режиме из-за "секретных" документов

15:50 Навальный решил засудить Пескова из-за его высказываний о работе политика на ЦРУ

15:42 Округ под нож

15:18 Собянин обязал работодателей перевести 30% сотрудников на удалёнку с 5 по 28 октября

14:57 Экс-глава комздрава Колабутин стал директором Клинической больницы № 122 им. Соколова

14:24 Песков назвал безосновательными и оскорбительными слова Навального о причастности Путина к его отравлению

13:52 КСП начинает проверку в администрации Адмиралтейского района

13:19 "Коммунисты России" обвинили чиновников Смольного в намерении оскорбить женщин

13:17 Новый губернатор Камчатки объявил о создании министерства счастья

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru