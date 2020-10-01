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18:45

Москалькова уверена в необходимости уголовного дела об отравлении Навального

фото ЗакС политика Москалькова уверена в необходимости уголовного дела об отравлении Навального

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова полагает, что российские правоохранители должны выяснить, действительно ли политик Алексей Навальный был отравлен, и в случае, если это так, установить всех причастных к преступлению, передает "Интерфакс".

"Я сторонник того, чтобы было возбуждено уголовное дело, потому что мы все заинтересованы в том, чтобы установить истину по этой ситуации, она получила большой общественный резонанс", - констатировала омбудсмен.

Москалькова ожидает, что Германия поделится с Россией всеми необходимыми для следствия материалами, а также, что сам Навальный "даст пояснение по этому вопросу".

Оппозиционер, напомним, не так давно закончил лечение в немецкой клинике "Шарите" и сейчас проходит реабилитацию. Он провел в коме почти месяц после того, как ему резко стало плохо ещё в России во время перелёта из Томска в Москву. Проведя несколько дней в омской инфекционной больнице, политик был транспортирован в Германию. Там специалисты установили, что Навального отравили боевым токсином из рода вещества "Новичок".

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