В 2021 году петербургским театрам и концертным залам выделят 6 млрд рублей субсидий

Петербургские вице-губернаторы Эдуард Батанов и Владимир Кириллов сегодня встретились с членами правления местного отделения Союза театральных деятелей РФ и побеседовали о том, как "выживала" данная отрасль в условиях пандемии, а также пообещали предоставить дополнительные субсидии в 2021 году, делится Смольный.

По словам Кириллова, невзирая на "антивирусные" ограничения, установленные в условиях сложно эпидемиологической обстановки, властям удалось минимизировать "негативные последствия" для театральной сферы, в том числе - по выплатам зарплат учреждений культуры.

"Правительством Санкт-Петербурга при корректировке бюджета на 2020 год в полном объеме были сохранены субсидии театрам и концертным организациям на выполнение государственного задания, что в сложившихся условиях пандемии не вызвало резкого снижения показателей по сфере. Кроме того, городским учреждениям была оказана поддержка путем компенсации выпадающих доходов за месяц", - рассказал Кириллов.

Батанов, в свою очередь, сообщил, что в грядущем году в театры и концертные залы, подведомственные комитету по культуре, будет дополнительно субсидировано 6,1 млрд рублей, из которых 167 млн уйдет на организацию новых постановок и гастрольную деятельность.

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