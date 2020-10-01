"Яркая иллюстрация их безответственности": Памфилова - о недовольстве членов ГИК критикой со стороны ЦИК

Руководительница Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова полагает, что выпады некоторых членов петербургского Горизбиркома в её адрес после критики их работы на выборах лишь подчёркивают их некомпетентность.

"Подобные заявления некоторых членов комиссии еще раз подтверждают нашу правоту. Выражать недоумение по поводу того, что они впрямую нарушили закон, не назначив дополнительные выборы и тем самым поправ конституционные права как возможных кандидатов, так и большого числа петербуржцев как избирателей, это яркая иллюстрация или их некомплектности, или лукавства, или безответственности", - цитирует Памфилову "Интерфакс".

В то же время глава ЦИК пояснила, что недовольна не всеми членами команды ГИК.

"Кстати, к ряду членов горизбиркома, представляющих КПРФ, "Справедливую Россию", ЛДПР и "Яблоко", у ЦИК претензий практически нет", - добавила она.

Напомним, 30 сентября ЦИК выразил недоверие главе Горизбиркома Петербурга Виктору Миненко. Памфилова предложила членам ГИК сложить с себя полномочия по собственному желанию.

В тот же день члены избиркома отозвались на замечания Памфиловой, подробнее - в материале ЗАКС.Ру.